Mardin 1969 Spor, Emre Taşdemir ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 30 yaşındaki solbek Emre Taşdemir ile 1 yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Taşdemir'in tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağı belirtildi. Açıklamada, "Emre Taşdemir ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübeli futbolcuya kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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