Mardin'de "Aile Sofrası Buluşması" programı düzenlendi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde "Aile Sofrası Buluşması" programı gerçekleştirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen "Evliliğinde 25 Yılını Dolduran 47 Çiftimize Umre Ziyareti Projesi" çerçevesinde kutsal topraklarda umre ibadetini tamamlayan çiftler için program düzenlendi.



Bir otelde düzenlenen programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, umre ziyaretinden dönen ailelerle aynı sofrada bir araya gelerek kutsal topraklarda yaşadıkları manevi iklimi, duygu ve düşüncelerini dinledi.



Vali Akkoyun, Mardin'in yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, kadim değerleri ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek, bu mirasın en güçlü taşıyıcısının aile kurumu olduğunu ifade etti.



Ailenin, sevgiyi, saygıyı ve milli manevi değerleri nesilden nesile aktaran en önemli yapı taşı olduğuna dikkat çeken Akkoyun, toplumun huzuru, birliği ve geleceğinin güçlü aile yapısıyla mümkün olduğunu belirtti.



Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın destekleriyle 2025 yılının "Aile Yılı", 2026-2035 döneminin ise "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesinin aile kurumunun güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.



Umre ziyaretine katılan çiftlerin örnek aile hayatlarının genç nesillere ilham vereceğine inandığını ifade eden Akkoyun, güçlü aile bağlarının güçlü yarınların teminatı olduğunu kaydetti.



Mardin'in farklı inanç ve kültürlerin kardeşlik içerisinde yaşadığı kadim bir şehir olduğuna dikkat çeken Akkoyun, bu anlayış doğrultusunda önümüzdeki günlerde noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile 47 Hristiyan çiftin de inançlarında kutsal kabul edilen ve ziyaret edenlerin hacı olarak kabul edildiği Efes Meryem Ana Evi'ne gönderileceğini bildirdi.





Akkoyun, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi ve toplumun temelini oluşturan aile bağlarının desteklenmesi amacıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.



Programda, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen de konuşma yaptı.



Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve Büşra Uçar Koyun, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AK Parti İl Başkan Vekili Bülent Gözü, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Genel Sekreter Yardımcıları Şahin Arpağ ve Mehmet Sait Demirhan, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Hülya Savaş ile umre ziyaretine katılan 47 çift katıldı.

