Mardin Artuklu Üniversitesinin kontenjanları doldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ulaşılan doluluk oranının planlı ve nitelikli akademik çalışmaların sonucu olduğunu kaydetti.

Vizyoner akademik yaklaşımın, kentin sunduğu atmosferin ve öğrenci odaklı eğitim anlayışının öğrenciler nezdinde karşılık bulduğunu ifade eden Özcoşar, şunları kaydetti:

"Toplamda 2 bin 469 kişilik kontenjanımıza karşılık 2 bin 516 yeni öğrencimizin aramıza katılmasıyla genel doluluk oranımızın yüzde 102'ye ulaşması bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak, bilimi, kültürü, sanatı ve sosyal sorumluluğu merkeze alan eğitim modelimizle yeni dönemde de öğrencilerimize en iyi imkanları sunmaya devam edeceğiz. Ailemize yeni katılan tüm genç arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyor, akademik hayatlarında başarılar diliyorum. Üniversitemizi bu seviyeye taşıyan tüm akademik ve idari personelimize de emekleri için teşekkür ediyorum."