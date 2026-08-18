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        Mardin'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Ömerli ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Mardin'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Ömerli ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kırsal Alıçlı Mahallesi'nde akraba iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, İbrahim K. (43) olay yerinde hayatını kaybetti, Mehmet K. (47) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kavgaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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