Mardin'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kırsal Alıçlı Mahallesi'nde akraba iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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