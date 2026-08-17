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        Nusaybin'de pikap ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde pikap ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Nusaybin'de pikap ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde pikap ile tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen pikap ile tanker, kırsal Yazyurdu Mahallesi mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap tarlaya savruldu.

        Kazada, pikap sürücüsü araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan sürücü, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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