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        Mardin Olgunlaşma Enstitüsünden Şırnak'a ziyaret

        Mardin Olgunlaşma Enstitüsü yetkilileri, proje, araştırma ve kültürel miras çalışmaları kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Mardin Olgunlaşma Enstitüsünden Şırnak'a ziyaret

        Mardin Olgunlaşma Enstitüsü yetkilileri, proje, araştırma ve kültürel miras çalışmaları kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

        Mardin Olgunlaşma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde yerel motifler, geleneksel dokuma kültürü, kök boyama uygulamaları, el emeği ürünler ile bölgeye ait somut ve somut olmayan kültürel miras unsurları incelendi.

        Saha çalışmalarıyla elde edilen bilgi, gözlem ve görsel kayıtların yerel motiflerin tespiti, geleneksel üretim tekniklerinin belgelenmesi ve kültürel mirasın tasarım ürünlerine aktarılması süreçlerinde kullanılacak.

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