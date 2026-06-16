Mardin'de şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı

Mardin'de şarampole devrilen kamyonetteki 1'i doktor 4 kişi yaralandı. Ömerli-Midyat yolunun 1. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, doktor M.A. (40) ile N.O. (33), D.F. (29) ve S.A. (37) yaralandı. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ömerli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.