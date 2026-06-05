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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 20:18 Güncelleme:
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        Mardin'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Ersoylu Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan ve M.A.S'nin (32) hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında polis ekiplerince 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


        Ersoylu Mahallesi'nde dün iki grup arasında çıkan silahlı kavgada H.Ç. (42), Ş.Ç. (53), M.A.S. (30) ve M.A.S. (32) yaralanmıştı. Yaralılardan M.A.S, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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