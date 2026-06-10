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        Mardin'de "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlenecek

        Mardin'in Artuklu ilçesinde "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Mardin'de "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlenecek

        Mardin'in Artuklu ilçesinde "13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlenecek.

        Yeşilay Mardin Şubesinden yapılan açıklamaya göre, bisiklet turu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde 14 Haziran'da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılacak.


        15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndan başlayacak olan tur, belirlenen güzergah üzerinden başlangıç noktasında son bulacak.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Mardin Şube Başkanı Ferit Akdağ, gelenekselleşen organizasyonun toplumsal farkındalık açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

        Yeşilay olarak 13 yıldır aralıksız sürdürdükleri organizasyonla her yaştan vatandaşa sporun ve hareketli yaşamın önemini hatırlatmayı amaçladıklarını belirten Akdağ, "Mardin'de bağımlılıkla mücadelede en güçlü silahlarımızdan biri temiz, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmektir. Pazar günü tüm hemşehrilerimizi, ailelerini ve sevdiklerini bisikletlerini alarak bu anlamlı dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum. ifadelerini kullandı.

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