Mardin'de "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlenecek
Mardin'de, "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı yapılacak.
Mardin'de, "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı yapılacak.
Sıfır Atık Vakfı ile Mardin Valiliği himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Artuklu Üniversitesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirilecek.
Program, 11 Haziran Perşembe günü kentteki bir otelde düzenlenecek.
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