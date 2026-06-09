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        Mardin'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Mardin'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Yenikent Mahallesi'nde 3 Haziran'da düzenlenen silahlı saldırıda D.K'nin (48) hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö, M.S. ile A.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kızıltepe'nin Yenikent Mahallesi'nde 3 Haziran'da D.K, uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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