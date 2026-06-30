Mardin'de 2 ilçede çıkan saman ve ot yangınları söndürüldü
Mardin'in Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde çıkan saman ve ot yangınları söndürüldü.
Giriş: 30.06.2026 - 15:25 Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ve Midyat ilçelerinde çıkan saman ve ot yangınları söndürüldü.
Kızıltepe ilçesi Şenyurt ve Büyükyrık mahallelerinde ot ve saman, Midyat'ın Kayalıpınar Mahallesi'nde de henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ