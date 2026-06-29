Mardin'de 3 kişilik ailenin ölümüne ilişkin davada sanıklar hakim karşısında

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl Mehmet ve Berna Kaya çifti ile 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanık Mirhan C'nin 3 ayrı suçtan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 18 yıla kadar, diğer sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.



Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mirhan C. ve Bünyamin K, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.



Duruşmada, tutuklu sanık Vedat E, maktul çiftin anne ve babaları ile yakınları, taraf avukatları hazır bulundu.



İddianamenin okunmasının ardından sanıklardan Mirhan C, savunmasında 3 kişinin ölümüyle ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.



Mirhan C, şunları kaydetti:



"Mehmet Kaya ile 10 yıldır dostluğumuz vardı. Mehmet benden silah temin etmemi istedi. Ben de bir arkadaşıma söyledim. Olaydan 2-3 gün önce Mehmet'e silahı verdim. Benden anten tamirini yapmamı istedi ve çay içmeye davet etti. Anteni tamir ettim ve çay içmeye gittim. Bana içinde bir miktar altın ve para olan çanta verdi, 'Benden sana hediye.' dedi. Mehmet'i yine ismi Mehmet olan bir kişi aradı ve bir kadının geleceğini, kadını Şanlıurfa'dan alıp Diyarbakır'a götürmesini istedi, Mehmet de kabul etti. Sonrasında kabul ettiği için eşi Berna ile tartışma yaşadı. Birkaç defa elini yüzünü yıkamaya gitti. Sonra eşine ve çocuğuna ateş etti, ardından da intihar etti. İlk kez öyle bir olay başıma geldiği için ne yapacağımı bilemedim. Silahın yere düştüğünü gördüm. Temin ettiğim silah olduğu için silahı belime, mermiyi cebime koydum. Baktım, nabızları yoktu. Olaydan sonra yaklaşık iki dakika içinde evden çıktım. Evimden takım elbisemi aldım, sonra araç kiraladım. Amcamın evinde üzerimi değiştirdim. Bir yakınımın nişanı vardı, oraya geçtim. Sonra Bünyamin K'yi aldım, yemek yemeye gittik. Silahı bizzat temin ettiğim için şüpheli duruma düşmemek için korkup, kimseye bir şey söylemedim. Silahı rögara attım. Olayda bir dahilim yok, cinayet işlemedim, tahliyemi talep ediyorum."



Tutuklu sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E. de olayla bir ilgilerinin bulunmadığını savunarak, tahliyelerini talep etti.



Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.



Kaya ailesinin yakınları ve avukatları da sanıkların cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıklar Bünyamin K. ve Vedat E'nin tahliyesine karar vererek, duruşmayı 23 Ekim'e erteledi.



- Maktul çiftin yakınları ve avukatlarından açıklama



Duruşmanın ardından maktul çiftin yakınları, avukatları ve Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı avukat Başak Ayyıldız tarafından adliye binası önünde açıklama yapıldı.



Hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, aile olarak büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, olayın bir an önce aydınlatılmasını beklediklerini söyledi.



Kaya, "Tahliye kararı beklemiyorduk. Devletimize, hukuka, mahkemeye güveniyoruz ama bu kararı kabul etmiyoruz." dedi.



Berna Kaya'nın annesi Hatice Öney de olayın fail ya da faillerinin gerekli cezayı almasını istediklerini belirterek, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade etti.



Ailenin avukatlarından Nurullah Öner ise tahliye kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Sonuna kadar takipçisi olacağız, bu olayda sorumluluğu olan, payı bulunan her kim varsa adalet önünde ceza alması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı avukat Ayyıldız da davanın sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bir kadının, bir erkeğin ve henüz 5 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması yalnızca taraflar açısından değil, toplumun adalet duygusu açısından da büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.



- İstenilen ceza



İddianamede, tutuklu sanık Mirhan C, hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "konutta gece vakti silahla yağma" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıldan 18 yıla kadar, Bünyamin K. ve Vedat E. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım 2025'te Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda Mehmet, eşi Berna ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mirhan C, Bünyamin K. ile Vedat E, tutuklanmıştı.



Sanıklar Mirhan C. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "konutta gece vakti silahla yağma", Bünyamin K. ile Vedat E. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



