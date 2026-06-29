Mardin'de "Geleneksel 3. Kan Bağışı Kampanyası" tamamlandı

Mardin'de, "Birbirimize Candan Bağlıyız; Mardin" sloganıyla başlatılan "Geleneksel 3. Kan Bağışı Kampanyası" sonlandı.



Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre,Valilik öncülüğünde, Türk Kızılay, Mardin Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde "Birbirimize Candan Bağlıyız; Mardin" sloganıyla bu yıl üçüncüsü 9 Haziran'da başlatılan geleneksel kan bağışı kampanyası tamamlandı.





İlk yıl 1047, ikinci yıl 2 bin 47 ünite kan bağışı yapılan kampanya kapsamında, bu yıl 3 bin 241 ünite bağış yapıldı.



Kan bağışında bulunarak kampanyaya destek veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, bağışta bulunanlara teşekkür etti.

