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        Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 22:44 Güncelleme:
        Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5’i çocuk 8 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile SUV tipi araç, kırsal Yumurcak Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan A.E. (39), M.E. (13), A.A. (17), B.İ. (32), H.E. (15), C.E. (3), Y.E. (7) ve R.A. (20) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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