Mardin'in 4 ilçesinde çıkan yangınlar söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe, Derik, Savur ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kızıltepe ilçesinde Sarıca, Üçevler ve Halkalı mahallelerinde saman, Derik ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde anız, Savur ilçesi İçgören Mahallesi'nde saman, Şenocak Mahallesi'nde anız ve Mazıdağı ilçesi Yetkinler köyünde ekin ve orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine söz konusu bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınlar ekiplerce söndürüldü.

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