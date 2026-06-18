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        Mardin'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

        Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Mardin'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 zanlı tutuklandı

        Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.

        Kırsal Kuşçu Mahallesi'nde 15 Haziran'da iki ailenin fertleri arasında çıkan ve Şersuvar K. (37), Ramazan K. (60), Bünyamin D. (23), Mikail D. (27) ve Zeynelabidin D'nin (48) silahla yaralandığı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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