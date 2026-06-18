Mardin'de buğday hasadı sürüyor

Mardin'de geçen hafta başlayan buğday hasadı devam ediyor.



Kırsal Yayıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen buğday hasadına katılan Vali Tuncay Akkoyun, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bedirhan Bilen ve Kızıltepe Hububat Merkezi Başkanı Şerif Öter'den bilgi aldı.



Tarla sahipleri Mehmet Şirin Yiğit, ⁠Baki Yiğit ve ⁠Nurullah Yiğit ile biçerdövere binen Akkoyun, buğday hasadı yaptı.



Akkoyun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin sahip olduğu verimli tarım arazileri ve üretim potansiyeliyle ülkenin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu belirtti.



Dünyanın en iyi makarnalık buğdayının üretildiği Mezopotamya Ovası'nda elde edilen hububat üretim rakamlarının kentin tarımsal gücünü ortaya koyduğunu ifade eden Akkoyun, "Özellikle bu yıl yaşanan yağışlar sayesinde, kuru arazilerde dahi dekara 400 kilogram verim alınmış ve böylece sulama yapılmadan oldukça yüksek verimlere ulaşılmıştır. 2026 yılı üretim verilerine göre Mardin genelinde arpa ekim alanı 596 bin 284 dekar olarak gerçekleşmiştir. Dekar başına 388,77 kilogram verim elde edilmiş olup, toplam 231 bin 817 ton arpa üretimi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.



Mardin'in buğday üretiminde de çok daha yüksek bir performans sergilediğini dile getiren Akkoyun, şöyle devam etti:



"Toplam 1 milyon 279 bin 736 dekarlık alanda buğday ekimi gerçekleştirilmiş, dekar başına 554,42 kilogram verim alınarak toplam 709 bin 511 ton üretime ulaşmayı beklemekteyiz. Bu başarılı sonuçlar üreticilerimizin özverili çalışmaları, ilimizin sahip olduğu doğal ve iklimsel avantajlar, modern tarım uygulamalarının etkin kullanımı ve kamu kurumlarımızın sağladığı desteklerin ortak bir ürünüdür. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmek, verimliliği daha da artırmak ve çiftçilerimizin refah seviyesini yükseltmek amacıyla ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."



Çiftçilerin ve vatandaşların özellikle anız yakılmaması konusunda azami hassasiyet göstermelerini beklediklerini anlatan Akkoyun, "Anız yakılmasının önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla uyguluyoruz. Ancak bu mücadelede en büyük sorumluluk, toprağını koruyan ve geleceğini düşünen üreticilerimize düşmektedir. Üretimin her aşamasında fedakarca çalışan tüm çiftçilerimize teşekkür ediyor, bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diliyorum." diye konuştu.



Kızıltepe AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin ve Kızıltepe Hububat Merkezi Başkanı Şerif Öter de birer konuşma yaptı.



Programa, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin ve üreticiler katıldı.

