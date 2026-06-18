Mardin'de 5 firari hükümlü yakalandı
Mardin'de 5 firari hükümlü yakalandı.
Mardin'de 5 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, arananların yakalanmasına yönelik JASAT dedektiflerince çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, konutta silahlı yağma, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından toplam 77 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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