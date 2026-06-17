Mardin'de evlere giren yılanlar itfaiye ekiplerince yakalandı

Mardin'in Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde ev ve eklentilerine giren yılanlar, itfaiye ekiplerince yakalandı. Midyat Ortaçarşı Mahallesi'nde evde, Çavuşlu Mahallesi'nde evin su giderinde, Kızıltepe ilçesinin Doyuran Mahallesi'nde ise evin bodrum katında yılan gören ev sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adreslere Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakalanan yılanlar daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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