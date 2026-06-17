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        Mardin'de buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Mardin'de buğday ekili alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.

        Dikmen Mahallesi'nde buğday tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri ve çevredeki çiftçilerin traktörleriyle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Yangında, 40 dönüm buğday ekili alanda zarar oluştu.

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