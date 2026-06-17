Mardin'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Kırsal Çankaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mardin Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.