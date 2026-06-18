Mardin'de çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.



Kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kavgada Cemil İ. (35), Mahsum İ. (30), Mehmet İ. (55) ve Abdulbah İ. (24) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cemil İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

