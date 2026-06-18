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        Mardin'de çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kırsal Yolbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kavgada Cemil İ. (35), Mahsum İ. (30), Mehmet İ. (55) ve Abdulbah İ. (24) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cemil İ'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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