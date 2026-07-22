Mardin'de altyapı çalışmaları sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesince Kızıltepe ilçesinde içme suyu ana hattında yenileme çalışması yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), ilçedeki Mardin Caddesi üzerindeki Erdemler Kavşağı bölgesinde, Beyazsu hattından iletilen içme ve kullanma suyunu merkezdeki 14 mahalleye taşıyarak besleyen asbestli iki ana hatta yenileme çalışması yapıldı.



Mevcut iki ana hattın 260 metrelik bölümlerinin kullanım ömrünü tamamlamış olması ve hatların zamanla bölgede artan yerleşim alanları altında kalması, arızalara müdahaleyi zorlaştırıyordu ve çevredeki esnafın da mağduriyet yaşamasına neden oluyordu.



Yürütülen çalışma kapsamında toplam 520 metrelik bölümde polietilen boru ile yenileme yapılırken, kısmi deplase işlemi de gerçekleştirilerek hatlar yerleşim alanlarından uzaklaştırıldı.





Böylece olası arızalara müdahale kolaylaştırılırken, oluşabilecek mağduriyetler en aza indirildi ve bölgedeki esnafın yaşadığı sorunlar giderildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, şunları kaydetti:



"İl genelinde ve Kızıltepe ilçemizde en az 40-50 yıllık ve kronik sorunlar üreten altyapı sorunlarını çözmeye devam ediyoruz. Çalışma alanında asbestli ana içme suyu hattı üzerinde deforme olan bölümleri yenileyerek daha güvenli ve dayanıklı bir altyapı oluşturduk. Vatandaşlarımızın kesintisiz içme suyuna ulaşması için il genelindeki altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz."



