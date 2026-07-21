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        Mardin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 23:01 Güncelleme:
        Mardin'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kırsal Barış Mahallesi'nde 44 EB 592 plakalı otomobil ile traktör çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, S.E. (22), H.E. (14), Z.E. (55) ve A.E. (66) yaralandı.

        Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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