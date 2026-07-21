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        MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 11:31 Güncelleme:
        MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş ağır yaralandı.

        MHP Yeşilli İlçe Başkanı Savaş'ın (40) kullandığı motosiklet, dün gece Gül Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Savaş, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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