MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş motosiklet kazasında ağır yaralandı

Mardin'in Yeşilli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü MHP Yeşilli İlçe Başkanı Ali Savaş ağır yaralandı. MHP Yeşilli İlçe Başkanı Savaş'ın (40) kullandığı motosiklet, dün gece Gül Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Savaş, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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