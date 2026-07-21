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        Mardin'de çıkan yangında inşaat malzemeleri zarar gördü

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Mardin'de çıkan yangında inşaat malzemeleri zarar gördü

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Nur Mahallesi'nde dün gece inşaat malzemelerinin bulunduğu açık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, inşaat malzemeleri zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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