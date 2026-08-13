Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi dumandan etkilendi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi dumandan etkilendi.
8 Mart Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında dairede hasar oluştu.
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