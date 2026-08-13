Mardin'de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

8 Mart Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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