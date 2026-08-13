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        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Nusaybin ilçesinde kayıplara yol açan ve halk sağlığını tehdit eden kaçak tütün ile sigara ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 75 bin paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 68 bin puro ele geçirildi.

        Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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