Mardin'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Mardin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Nusaybin ilçesinde kayıplara yol açan ve halk sağlığını tehdit eden kaçak tütün ile sigara ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 75 bin paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ve 68 bin puro ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.