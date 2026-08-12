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        Mardin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Mardin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Yeşilli ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kırsal Zeytinli Mahallesi'nde sabaha karşı bir geri dönüşüm tesisinin açık alanında bulunan atık lastiklerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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