Mardin'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Kırsal Zeytinli Mahallesi'nde sabaha karşı bir geri dönüşüm tesisinin açık alanında bulunan atık lastiklerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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