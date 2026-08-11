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        Mardin'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

        Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın 5'inci katındaki balkondan düşen kadın öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Mardin'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

        Mardin'in Midyat ilçesinde bir binanın 5’inci katındaki balkondan düşen kadın öldü.

        Bağlar Mahallesi'nde Bedriye Naz, 5’inci kattaki evinin balkonundan kaldırıma düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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