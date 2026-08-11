Savur'da çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

Mardin'in Savur ilçesinde çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Savur ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarla ilçenin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel değerleri ön plana çıkarıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'nin destekleriyle hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, Savur Kalesi'nin aydınlatması gerçekleştirilirken, ilçeye Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın anıtı da kazandırıldı.

Çalışmalar kapsamında ilçenin farklı noktalarında kuru peyzaj uygulamaları, rulo çim serimi ve bitkilendirme çalışmaları gerçekleştirildi, dekoratif aydınlatma direkleriyle de Savur'un tarihi ve estetik dokusunun akşam saatlerinde daha görünür hale gelmesi sağlandı.

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Savur Kalesi'nin aydınlatılmasıyla ilçenin önemli tarihi değerlerinden biri geceleri de estetik bir görünüme kavuşturulurken, gerçekleştirilen çevre düzenlemeleriyle ilçenin turizm potansiyeline ve kent estetiğine katkı sunulması hedefleniyor.