Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Savur'da çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

        Savur'da çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

        Mardin'in Savur ilçesinde çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Savur'da çevre düzenlemesi çalışması yapıldı

        Mardin'in Savur ilçesinde çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Savur ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalarla ilçenin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel değerleri ön plana çıkarıldı.

        Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'nin destekleriyle hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, Savur Kalesi'nin aydınlatması gerçekleştirilirken, ilçeye Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın anıtı da kazandırıldı.

        Çalışmalar kapsamında ilçenin farklı noktalarında kuru peyzaj uygulamaları, rulo çim serimi ve bitkilendirme çalışmaları gerçekleştirildi, dekoratif aydınlatma direkleriyle de Savur'un tarihi ve estetik dokusunun akşam saatlerinde daha görünür hale gelmesi sağlandı.

        REKLAM

        Savur Kalesi'nin aydınlatılmasıyla ilçenin önemli tarihi değerlerinden biri geceleri de estetik bir görünüme kavuşturulurken, gerçekleştirilen çevre düzenlemeleriyle ilçenin turizm potansiyeline ve kent estetiğine katkı sunulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Hastaneden açıklama
        Hastaneden açıklama
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk adım Bakan Çiftçi'den
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Galatasaray'dan savunmaya Renato Veiga hamlesi!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Saint Benoit'ya ceza
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        Dehşet! Anne, zihinsel engelli oğlunu öldürdü!
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        'Avatar' diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        Fenerbahçe tur için sahada!
        Fenerbahçe tur için sahada!
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        HÜRJET İngiltere’ye ihraç edilebilir!
        Alkol itirafı
        Alkol itirafı

        Benzer Haberler

        İşitme engelli çiftin mutluluğu işaret diliyle taçlandı
        İşitme engelli çiftin mutluluğu işaret diliyle taçlandı
        Mardin'de işitme engelli çift işaret diliyle "evet" diyerek evlendi
        Mardin'de işitme engelli çift işaret diliyle "evet" diyerek evlendi
        Mardin ve Batman'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama
        Mardin ve Batman'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama
        Trafik kazasında hayatını kaybeden er Aslan Taran'ın cenazesi defnedildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden er Aslan Taran'ın cenazesi defnedildi
        Mardin'de kavurucu sıcaklarda 'dam palas' keyfi
        Mardin'de kavurucu sıcaklarda 'dam palas' keyfi
        Bosna-Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu" aktivistleri Mardin'de mitin...
        Bosna-Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu" aktivistleri Mardin'de mitin...