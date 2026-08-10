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        Bosna-Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu" aktivistleri Mardin'de miting düzenledi

        Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu"nda yer alan aktivistler, Mardin'de miting yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 00:12 Güncelleme:
        Bosna-Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu" aktivistleri Mardin'de miting düzenledi

        Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu"nda yer alan aktivistler, Mardin'de miting yaptı.

        Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinge, konvoyda yer alan 20 ülkeden 500'e yakın aktivistin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Mardin'den Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları attı, tekbir getirdi.

        Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Kadir Üründü, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkının yanında olmak için yola çıkan aktivistlere teşekkür etti.

        Mardin ile Kudüs arasındaki tarihi ve manevi bağa değinen Üründü, iki kentin yalnızca mimari özellikleriyle değil, taşıdıkları ortak ruh ve değerlerle de birbirine benzediğini söyledi.

        Üründü, şöyle konuştu:

        "Kudüs bugün yaralıysa Mardin mahzundur. Gazze yıkılıyorsa, Mardin bugün feryat ediyor. Kudüs'ü özgürleştiren o kutlu komutanın torunları olarak bizler, bugün de Gazze'deki kardeşlerimizin çığlığına ses, direnişine siper olmak zorundayız. ​Bosna'dan başlayıp Mardin üzerinden Filistin'e uzanan bu konvoy, vicdanın, kardeşliğin ve direnişin hattıdır. Bu meydanı dolduran binlerce yürek, zalimin karşısında elif gibi dik durmak, mazlumun yanında saf tutmak için toplanmıştır. ​Srebrenitsa'dan Gazze'ye uzanan bu şerefli yürüyüşte emeği geçen tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

        Filistin Konvoyu Koordinatörü Cengiz Aslan da Mardin'de büyük bir heyecanla karşılaştıklarını belirtti.

        Konvoya hem yurt içinden hem de yurt dışından sürekli katılım taleplerinin geldiğini ancak şu an talepleri kabul edemediklerini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

        "Gittiğimiz her ilde aynı duyguları, aynı düşünceleri paylaştığımızı gördük. Bütün dünyaya doğru yayılan bir habis, bir ur var şu an Orta Doğu'da. Bu habis, kanser hücresi Orta Doğu'dan sökülmedikçe, atılmadıkça dünyaya ve insanlığa rahat olmayacak. Çünkü tüm insanları vicdanlarını yaralayan, onları üzen, gerçekten bir travma yaşatan bir soykırımı canlı canlı izledik. Buna insan olan, vicdanı olan herkes tabiatıyla karşı çıkar. Bu normal ve doğal bir şey. İnşallah insanlığın bu ortak hali, hareketi, er ya da geç bu zulmü durduracaktır."

        Memur-Sen Mardin İl Başkanı Abdüsselam Demir, Filistin Konvoyu İcra Kurulu Üyesi Hakan Şimşek ve çeşitli ülkelerden konvoya katılan yabancı uyruklu aktivistler de birer konuşma yaptı.

        Miting, ilahi ve ezgilerin seslendirilmesi ve dua okunmasının ardından sonlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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