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        Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 22:36 Güncelleme:
        Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kasım A'nın (28) kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Yemişli Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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