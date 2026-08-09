Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Giriş: 09.08.2026 - 22:36 Güncelleme:
Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kasım A'nın (28) kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Yemişli Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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