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        Trafik kazasında hayatını kaybeden er Aslan Taran'ın cenazesi defnedildi

        Kütahya'daki askeri birliğine teslim olmaya giderken Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden er Aslan Taran'ın (20) cenazesi, memleketi Mardin'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Trafik kazasında hayatını kaybeden er Aslan Taran'ın cenazesi defnedildi

        Kütahya'daki askeri birliğine teslim olmaya giderken Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden er Aslan Taran'ın (20) cenazesi, memleketi Mardin'de toprağa verildi.

        Taran'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'dan Mardin'in Midyat ilçesine getirildi.

        Er Taran'ın cenazesi, Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Midyat Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenazeye, Taran'ın yakınları, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz ve vatandaşlar katıldı.

        - Olay

        Taran, dün Kütahya'daki askeri birliğine teslim olmaya giderken, bulunduğu hafif ticari araç Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin Ballık köyü mevkisinde devrilmiş, kazada yaranan 2 kişiyle birlikte kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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