Trafik kazasında hayatını kaybeden er Aslan Taran'ın cenazesi defnedildi

Kütahya'daki askeri birliğine teslim olmaya giderken Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden er Aslan Taran'ın (20) cenazesi, memleketi Mardin'de toprağa verildi. Taran'ın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'dan Mardin'in Midyat ilçesine getirildi. Er Taran'ın cenazesi, Hacı Kasım Altunkaya Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Midyat Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, Taran'ın yakınları, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Masum Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Deniz ve vatandaşlar katıldı. - Olay Taran, dün Kütahya'daki askeri birliğine teslim olmaya giderken, bulunduğu hafif ticari araç Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin Ballık köyü mevkisinde devrilmiş, kazada yaranan 2 kişiyle birlikte kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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