Mardin ve Batman'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklama

AK Parti Mardin ve Batman İl Başkanlıklarınca AK Parti'nin 25'inci yıl dönümü dolayısıyla açıklama yapıldı.



Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, merkez Artuklu ilçesindeki partinin il binasında düzenlenen programda, AK Parti'nin 25 yıllık süreçte Türkiye'nin kalkınması, demokratikleşmesi ve güçlenmesi için çalıştığını söyledi.



Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihinin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve atılım dönemlerinden birine girdiğini kaydeden Uncu, "Bugün AK Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı resmi verilere göre 11 milyon 709 bin 913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.



Uncu, Türkiye'nin. kendi değerleri ve kararları üzerinde söz sahibi, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunu bütün dünyaya ilan ettiklerini vurguladı.



"25 yıllık hikayemizde elde ettiğimiz bütün başarıların gerçek sahibi aziz milletimizdir." diyen Uncu, şöyle konuştu:



"Önümüzde şimdi daha büyük hedefler, daha büyük sorumluluklar ve Türkiye Yüzyılı idealimiz bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hale getiren, sivil ve özgürlükçü anayasasıyla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz."



- Batman



AK Parti Batman İl Başkan Yardımcısı Mensur Müjdeci de partinin il binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.





AK Parti'nin 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadığını, aynı zamanda milletin emanetini taşıdığını, ülkenin yükünü omuzladığını, Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdiğini ifade eden Müjdeci, şunları söyledi:



"Bu yolculuk boyunca kapatma davalarından 27 Nisan e-muhtırasına, Gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına, terör saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar demokrasimizi, milli iradeyi ve Türkiye’nin istiklalini hedef alan sayısız saldırıyla karşılaştık. Küresel ekonomik krizlerle, salgınlarla, savaşlarla ve asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımla mücadele ettik. Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık, Türkiye’nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik."



Programa, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

