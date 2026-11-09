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        Mardin'de asırlık gelenek: Meşe palamudu sobanın üzerinde pişirilerek tüketiliyor

        Mardin'in Midyat ilçesinde sonbaharda meşe ağaçlarından toplanan palamutlar, kış aylarında sobanın üzerinde pişirilerek tüketiliyor. Yöre halkının geçmişten günümüze yaşattığı bu gelenek, özellikle kırsal mahallelerde varlığını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Mardin'de asırlık gelenek: Meşe palamudu sobanın üzerinde pişirilerek tüketiliyor

        Mardin'in Midyat ilçesinde sonbaharda meşe ağaçlarından toplanan palamutlar, kış aylarında sobanın üzerinde pişirilerek tüketiliyor. Yöre halkının geçmişten günümüze yaşattığı bu gelenek, özellikle kırsal mahallelerde varlığını sürdürüyor.

        Midyat ilçesi Sarıkaya Mahalle sakinleri, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte meşe ağaçlarının bulunduğu alanlara giderek olgunlaşan palamutları topluyor. Bölgede halk arasında "malot" olarak da bilinen meşe palamudu, evlere getirildikten sonra geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Özellikle soğuk kış günlerinde sobanın üzerinde pişirilen palamutlar, kestaneye benzer şekilde tüketiliyor. Yöre sakinlerinden Mesut Tunçer, palamut toplamanın her yıl tekrarlanan bir gelenek olduğunu belirterek, "Meşe ağaçlarında yetişen palamutları özellikle kasım ayında toplamaya başlıyoruz. Kış aylarında köylüler olarak gidip palamutları topluyoruz. Yağmurlu ve soğuk günlerde dışarı çıkmak yerine evimizde sobanın üzerinde pişiriyoruz. Kestane gibi oluyor, çok güzel bir lezzeti var. Biz de severek tüketiyoruz" dedi.

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        "Köylüler olarak toplayıp evlerimize getiriyoruz"

        Palamutun yörede önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Halil Tunçer ise sonbahar ve kış aylarında bu geleneğin devam ettiğini ifade etti. Tunçer, "Meşe ağaçlarında yetişen palamutları kış aylarında köylüler olarak topluyoruz. Topladığımız palamutları evlerimize getirip sobanın üzerinde pişiriyoruz. Palamut sadece bizim bölgemizde değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de bulunuyor. Eskiden beri tüketilen doğal bir ürün. Bizim buralarda da kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir" diye konuştu.

        "Dedelerimizden kalan geleneği sürdürüyoruz"

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        Sarıkaya Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Yusuf Alkan da meşe palamudunun geçmişten günümüze uzanan bir tüketim geleneği olduğunu söyledi. Alkan, "Bizim buralarda palamuda malot diyoruz. Dedelerimizden, büyüklerimizden ve çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir gelenek. Eskiden büyüklerimiz palamudun şeker hastalığına iyi geldiğini söylerdi. Bu nedenle tüketenler de olurdu. Biz de her sonbaharda palamutları topluyoruz. Kış aylarında sobanın üzerinde pişirip yiyoruz. Bu gelenek yıllardır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesinde doğal olarak yetişen meşe ağaçlarının palamutları, yöre halkı tarafından farklı şekillerde değerlendiriliyor. Geçmişte kırsal yaşamın önemli doğal ürünlerinden biri olan palamut, günümüzde de özellikle soba üzerinde pişirilerek tüketilmesiyle dikkat çekiyor.

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        Köy sakinleri, büyüklerinden öğrendikleri palamut toplama ve hazırlama geleneğini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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