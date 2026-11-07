Mardin 1969, Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Batman Petrolspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Batman Petrolspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde hafta boyunca çalışmalarını sürdüren kırmızı-lacivertli ekip, maç öncesindeki son antrenmanını Hamzabey Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Mardin 1969 ile Batman Petrolspor, yarın saat 19.00'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı'nda karşılaşacak.
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