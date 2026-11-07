Mardin 1969, Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde hafta boyunca çalışmalarını sürdüren kırmızı-lacivertli ekip, maç öncesindeki son antrenmanını Hamzabey Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

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