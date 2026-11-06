Bakanlar Gürlek ve Işıkhan, Midyat Adalet Sarayı'nın açılışına katıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sabırla dinlenilen, doğru bilgilendirilen ve saygıyla karşılanan insanın devletine duyduğu güven güçlenir. Adliyenin kapısından giren herkes devletin kendisine eşit mesafede olduğunu ve hukuk önünde sahipsiz kalmayacağını bilmelidir." dedi.

Bakan Gürlek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'deki temasları kapsamında Midyat ilçesindeki Midyat Adalet Sarayı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Gürlek, Midyat'ın köklü tarihi, farklı inanç ve kültürlerden insanların bir arada yaşamını sürdürmesiyle ülkenin müstesna ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

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Gürlek, ilçenin, taşına işlenen ustalığı, çarşısı, esnafı ve misafirperver insanıyla kıymetli bir kültür mirasını yaşattığını belirterek, böylesine değerli bir ilçeye hizmet etmenin geçmişe saygı duymayı ve geleceğe karşı sorumluluk taşımayı gerektirdiğini ifade etti.

- "Devletin görevi vatandaşın adalete giden yolunu kolaylaştırmaktır"

Bu sorumluluk bilinciyle Midyatlıların adalet hizmetlerinden en iyi şartlarda yararlanması için çalıştıklarını dile getiren Gürlek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"125 bini aşkın vatandaşımıza hizmet veren Midyat Adliyemizde 22 hakim ve Cumhuriyet savcımız görev yapmaktadır. Soruşturmaların ve duruşmaların icra ve kalem hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi, teşkilatımız için dikkat ve emek gerektiren bir çalışma temposu oluşturuyor. Böylesine geniş bir nüfusa hizmet veren adliyemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 bin metrekareyi aşan yeni adalet sarayımızı ilçemize kazandırdık. Gerçi Sayın Başkanımız il olacağız diyor. İnşallah ilimize kazandırdık diyelim. Yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve adliye personelimizin daha elverişli şartlarda çalışmasına, vatandaşlarımızın işlemlerini daha düzenli ve hızlı bir ortamda takip etmesine imkan sağladık. Midyatlı hemşehrilerimiz haklarını ararken imkansızlıklarla uğraşmasını istemiyoruz. Devletin görevi vatandaşın adalete giden yolunu kolaylaştırmaktır. Millet için taşıdığımız bu sorumluluk Mardin'in merkezi ve bütün ilçeleri için geçerlidir. Tamamlanan yatırımlarımızın yanında devam eden inşaatları ve hazırlık aşamasındaki projeleri de ihtiyaçlar doğrultusunda takip ediyoruz. Mardin Adalet Sarayının inşaatının yaklaşık üçte ikisi tamamlanmış durumdadır. Çalışmalar yıl sonunda tamamlanması hedefi doğrultusunda sürüyor."

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Akın Gürlek, farklı binalarda yürütülen hizmetlerin yeni adliye binasında bir araya getirilmesiyle vatandaşların ve avukatların işlemlerinin kolaylaşacağını, projede denetimli serbestlik ve adli tıp müdürlüğü birimlerine de yer verildiğini belirterek, Ömerli ilçesinde de ortak hizmet binasının uygulama projelerinin tamamlandığını ve arsa temin sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Savur ilçesinde de Hükümet Konağı ve Adliye Projesine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü hatırlatan Gürlek, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde adliye binalarına ilişkin etüt proje tekliflerinin gelecek yıl yatırım programına alınmasının hedeflendiğini dile getirdi.

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Gürlek, Mardin'de yeni ceza infaz kurumunun yapımının sürdüğünü anlatarak, Midyat Ceza İnfaz Kurumuna ilişkin etüt proje teklifinin de sunulduğunu belirtti.

İnfaz hizmetlerinin güvenli, insani koşullarda ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını destekleyecek şekilde yürütülmesine önem verdiklerini anlatan Gürlek, teşkilatın barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Mardin'de TOKİ üzerinden değerlendirme seçeneğini de takip ettiklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Gürlek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adalet teşkilatımızın imkanlarını güçlendiren yatırımlar ülkemizin dört bir yanında hayata geçirilmiştir. Kendilerine bu hizmetler ve yargı camiamızın ihtiyaçlarının karşılanmasına verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırımların vatandaşlarımızın hayatında karşılık bulması için hizmetin işleyişini de geliştirmek zorundayız. Göreve geldiğimiz günden itibaren üzerinde önemli durduğumuz meselelerden biri insanlarımızın adalet hizmetine ulaşırken dosyanın sonucunu beklerken karşılaştığı güçlükleri azaltmaktır. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz 'Alo Adalet 135 Çağrı Hattı' ülke genelinde hizmete girmiştir. 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin başvuruları alıyor, değerlendirmesini sağlıyoruz. Vatandaşlarımız bu kapsamdaki taleplerini adliyelerde yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarına bizzat başvurarak ya da UYAP üzerinden portal üzerinden iletebilirler. Vatandaşlarımızın adalet talebini duymak kadar gecikmeye ilişkin başvurusunu takip etmek de bizim sorumluluğumuzdur. Amacımız yargı yetkisine ve bağımsızlığına saygı içinde gecikmeye yol açan idari ve teknik aksaklıkları tespit ederek çözüme katkı sunmaktır."

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Gürlek, başvurusunu ileten vatandaşların taleplerinin değerlendirildiğini ve yaşadıkları güçlüklerin takip edildiğini bilmeleri gerektiğini belirterek, hizmete erişimi kolaylaştıran bir diğer adımın ise e-avukat uygulaması olduğunu aktardı.

- "Savunma hakkının etkin kullanılmasını destekliyoruz"

Akın Gürlek, "Avukatlarımızın ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla görüntülü görüşebilmesine imkan sağlayarak savunma hakkının etkin kullanılmasını destekliyoruz. Benzer bir yaklaşımla Antalya, İzmir Adnan Menderes, Sabiha Gökçen ve Esenboğa Hava Limanları'nda adli hizmetlerde 24 saat esasına göre çalışma hizmetini sunduk. İlgili adli işlemlerin havalimanlarında yürütülebilmesiyle sevk ve bekleme kaynaklı zaman kaybını azaltıyoruz. Adalet hizmetlerinde vatandaşın zamanının kıymetini bilmek zorundayız. Gereksiz yere uzayan her işlem insanımız için yeni bir yolculuk, işinden ayrı kaldığı bir gün ve ailesiyle birlikte taşıdığı bir kaygıdır." ifadesini kullandı.

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- "Adalete ulaşımı kolaylaştıran yeni adımlar atmaya devam edeceğiz"

Teknolojiyi, personeli ve hizmet imkanlarını vatandaşların üzerindeki yükü hafifletecek şekilde değerlendirdiklerini anımsatan Gürlek, aynı anlayışla adliyeye gelen yaşlıların, engelli vatandaşların ve çocuklarıyla gelen ailelerin de ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Gürlek, herkesin doğru bilgiye ulaşabilmesi, başvuracağı birimi bulabilmesi ve işlerini güçlük yaşamadan takip edebilmesinin adalet hizmetinin temel gerekliliği olduğunu dile getirerek, şunları paylaştı:

"Adliyelerdeki çalışma temposunu meslek hayatım boyunca yakından yaşadım. Her dosyanın dikkat, her kararın titiz bir değerlendirme ve her bir işlemin özen istediğini biliyorum. Bakanlık olarak görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz imkanları geliştirmeye devam edeceğiz. Yeni mahkemeleri faaliyete geçiriyor, ihtisaslaşmayı güçlendirmek için iş yükünün karşılanması ve yargılamaların makul sürede tamamlanması için gerekli adımları atıyoruz. Personel ve altyapı ihtiyaçlarını da sahadan gelen tespitlerle birlikte değerlendiriyoruz. Sizlerden beklentimiz bu gayreti vatandaşımıza gösterdiğiniz özenle tamamlamanızdır."

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Bakan Gürlek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sabırla dinlenilen, doğru bilgilendirilen ve saygıyla karşılanan insanın devletine duyduğu güven güçlenir. Adliyenin kapısından giren herkes devletin kendisine eşit mesafede olduğunu ve hukuk önünde sahipsiz kalmayacağını bilmelidir. Midyat Adalet Sarayımızın da sizlerin gayretiyle bu yönü güçlendiren bir hizmet yuvası olacağına inanıyorum. Bizim için bu yatırımın asıl karşılığı vatandaşımızın işini kolaylaşması ve hakkına daha çabuk ulaşmasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Mardin ve bütün ilçelerimizde ihtiyaçlara cevap verecek hizmetleri aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Devam eden yatırımlarımızı takip edecek, adalete ulaşımı kolaylaştıran yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu eserin kazandırılmasında emeği bulunan önceki bakanlarımıza, bakanlığımızın ilgili birimlerine, yerel yöneticilerimize, yargı teşkilatımıza ve yapımında alın teri döken bütün çalışanlara teşekkür ediyorum."

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- Bakan Işıkhan

Bakan Vedat Işıkhan da bu görevi devraldığı günden bu yana memleketi Mardin'e pek çok eserin kazandırılmasına hem tanıklık ettiğini hem de katkı sağladığını vurguladı.

Adalet saraylarını toplumun temel direği ve adaletin tecelli noktası, kalesi olarak gördüklerini ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Medeniyetimizi hikmetle ve hakikatle yoğuran nice müstesna şahsiyetin her şeyi yerli yerine koymak olarak tarif ettiği ve bizlere miras olarak bıraktığı adalet anlayışıyla bir hakkın teslimini de gerçekleştirmekteyiz. Şehirlerimizi hak ettiği yüksek standartlı binalara ve eserlere kavuşturarak toplumsal huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi temsil eden, koruyan ve sağlam temeller üzerinde taşıyan köklü kavramlara verdiğimiz değeri de ortaya koymuş oluyoruz. Bu anlayış, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çeyrek asırdır aziz milletimizin refahı için hayata geçirdiğimiz her proje, gerçekleştirdiğimiz her icraatta temel prensibimiz olmuştur. Bununla birlikte devletin milletle bağlarının tesisinde ve hizmetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan kamu binalarımız hem bugünümüz hem de gelecek nesillerimiz için de büyük bir kazançtır."

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Işıkhan, " 'Türkiye Yüzyılı' idealimize yakışır bir şekilde nice yatırımları şehirlerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin kalkınma mücadelesinin hedeflerine ulaşması için gerekli adımları da tereddütsüz bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli eser için Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e ve adalet teşkilatına, emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Burada görev yapacak tüm adalet teşkilatı mensuplarımıza, Midyat ve Mardinli kardeşlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Vali Tuncay Akkoyun da bu toprakların ruhunda asırlardır birliktelik ve hoşgörü kültürünün olduğunu hatırlattı.

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Bu mirası en güzel şekilde geleceğe taşımakla mükellef olduklarını ifade eden Akkoyun, "Terörsüz Türkiye" süreciyle bu medeniyetin adalet idealinin taçlanacağına yürekten inandıklarını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Tanay ise ilçeye çok güzel bir adliye binası kazandırıldığını belirterek, "Burada yargılamaların en adil şekilde sonuçlandırılmasını, adaletin tesis edilmesini ümit ediyor, bu eserin ilçeye ve kente hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker de adaletin toplumsal barışın temeli, mülkün sarsılmaz direği olduğunu ifade etti.

Midyat'ın tarih boyunca farklı kültürlerin hoşgörü ve huzur içinde bir arada yaşadığı bir ilçe olduğunu dile getiren Çeliker, "Midyat'ımızda hizmete giren bu yeni adalet sarayı yalnızca fiziki bir yapıdan ibaret değildir. Burası adaletin mekanı, hukukun teminatı ve vatandaşlarımızın devlete açılan kapısıdır. Teknik donanımı ve hizmet kapasitesiyle yargı teşkilatımıza önemli imkanlar sunacak olan bu eser aynı zamanda vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha nitelikli ve erişilebilir koşullarda ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bizlere duyduğu güven, verdiği destek ve adalet hizmetlerinin her alanda güçlendirilmesine yönelik gayretleri dolayısıyla Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'e şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

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Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ise adalet sarayının hayırlı olmasını diledi.

Açılışa, Adalet Bakan Yardımcıları Sedat Ayyıldız ve Abdullah Aydoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Çelebi Yılmaz, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, HSK Üyesi Bülent Küfüdür, HSK 1. Daire Üyesi Hakan Yüksel, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, Mardin Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yurteri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, AK Parti İl Koordinatörü Yusuf Coşkun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Midyat Adalet Komisyonu Başkanı Yunus Emre Dudaklı ile yargı mensupları katıldı.