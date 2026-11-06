Adalet Bakanı Akın Gürlek: ''Biz içimizde yanlış yapan, şan ve maddiyat hırsına yenik düşen, arsızlık ve yolsuzlukla anılan hiç kimseyi barındırmayız'' ''Terörsüz Türkiye konusunda dimdik durun. Kimsenin size tuzak kurmasına müsaade etmeyin''

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Gürlek burada yaptığı konuşmada, ‘'Biz içimizde yanlış yapan, şan ve maddiyat hırsına yenik düşen, arsızlık ve yolsuzlukla anılan hiç kimseyi barındırmayız'' dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılışının arından AK Parti Mardin İl Başkanlığına geçen Bakanlar, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Programda konuşan Bakan Gürlek, 24 yıl önce bugün Anadolu ihtilaline imza attıklarını söyledi. Milletin teveccühüne ilk kez mashar oldukları 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük güçlü Türkiye'nin kapılarını araladıklarını kaydeden Bakan Gürlek, ‘' AK Parti olarak biz çeyrek asır boyunca eserlerimizle, projelerimizle, yatırımlarımızla aziz milletimizin hizmetkarı olduk. Her şey Türkiye için diyerek durmadan duraksamadan çalıştık. Ülkemize inşallah daha nice hizmetlerle ulaşacağız. Türkiye'yi her alanda daha ileri taşıyacağımız uzun ince bir yolda olduğumuzun da elbette farkındayız'' diye konuştu.

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‘'Bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir''

En büyük sermayelerinin kardeşlikleri olduğunu dile getiren Bakan Gürlek, şöyle devam etti:

‘'Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selamı, selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz diyerek bir yol haritası ortaya koymuştur. Kardeşliğimizin kıymetini biliyoruz. Çünkü yarım asırdır, hedef olan bu milletin birliği kardeşliğidir. Emperyalist güçler iç ve dış uzantılarını kullanarak bu ülkenin evlatlarını yarım asırdır birbirine düşürdüler. Gençlerimizi zehirleyip ülke ve devlet düşmanı yapmak, ülkemizin insan kaynaklarını ve ekonomik kaynaklarını heba etmek için fitnelerini sahaya sürdüler. Orta Doğu'nun kirli savaşlarını ülkemiz bu güzide coğrafyasına ithal etmeye çalıştılar. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sevir'den bu yana işgal planlarının temelinde böl, parçala, yönet modeli uygulamaktan hiçbir zaman vazgeçmediler. Her defasında yeni bir maskeyle önümüze çıktılar. Sağsol çatışmasıyla denediler olmadı. Darbeci ve cuntacı anlayışla denediler olmadı. Terör aparatlarıyla denediler olmadı. FETÖ ve benzeri yapılarda denediler olmadı. Ekonomimize yönelik organize saldırılarla denediler yine olmadı. Her defasında yeni bir kalleşlikle saldırılar yine olmadı olmaz. Çünkü bu ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve onun dava arkadaşları, AK Parti camiasının fedakar evlatları vardır. Onların o alçak saldırıları hiçbir zaman başarılı olmadı ve olamaz. Çünkü bu aziz millet yüksek ferasetiyle liderine ve devletine bağlıdır. İşte bu feraset, bu sarsılmaz bağlılık bugün terörsüz Türkiye yolunda attığımız adımların da en büyük güvencesidir. Terörsüz Türkiye sürecinde kat ettiğimiz yolu yakından takip ediyorsunuz. Bu sürecin en başından beri herkesin gösterdiği kıymetli fedakarlıklar takdire şayandır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın değerli liderlerinden Devlet Bahçeli'ye, Gazi Meclisimizin Başkanı Numan Kurtulmuş'a 467 oyla suretin vücut bulmasında güçlü iradesiyle giren milletvekillerimize ve katkısı bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu milletin yarım asra varan kötü tarihini el birliğiyle yakın bu ortak aklı ne kadar takdir edecek azdır. Değerli dava arkadaşlarım artık bizi bu yoldan kimse çeviremez. Hala dört bir koldan ayağımıza param da vurmak sizlerin arasına nifak sokmak isteyenlerin olduğunu maalesef görüyoruz. Onlara asla fırsat vermeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bizim yol haritamız bellidir. Terör unsurları içeride ve dışarıda silahlarını bırakacak, huzur ve güvenliğimizi tehdit eden bütün şartlar ortadan kalkacak, ilgili devlet kurumları bunu teyit edecek ve süreç nihayete erecektir. Biz kimseyle pazarlık yapmadık, yapmayız.''

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‘'Türkiye yüz yılını demokratik hukuk devleti esaslarıyla inşa etmek için çalışıyoruz''

Kendilerinin her kesimin istediği gibi bu ülkenin geleceğini güvence altına almak, kardeşçe yaşayacakları Türkiye yüzyılını demokratik hukuk devleti esaslarıyla inşa etmek için çalıştıklarını dile getiren Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

‘'Kim için? Tabii ki bu millet için. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar bütün vatandaşlarımızın insan haklarından eşit biçimde yararlandığı ekonomik kalkınmayı hayatında hissettiği tüm dış tehditlere karşı güven içinde yaşadığı bir Türkiye için çalışıyoruz. 24 yıl öncesine kadar Mardinli olmanın ne demek olduğunu bu yöredeki yaşam şartlarını gözünüzün önüne getirdiğinizde o günlerin bugünkü ortamdan ne kadar farklı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İnsanların ana dilini konuşamadığı mahalle ve beldelerin kültürel kimliklerini yansıtan isimleriyle anlatılamadığı birçok ayrımcılığın yaşandığı o baskıcı atmosferden bugünlere kolay gelinmedi. Bugün bu coğrafyada şenlikler düzenleniyor. Turizm gelişiyor. Sanayi ve kalkınmaya öncelik eden kuruluşlar faaliyet gösteriyor. Eğitim ve kültür faaliyetleri huzur içinde rahatlıkla gerçekleştiriliyor. Bu ortamın oluşması kolay olmadı. Bundan yirmi beş yıl önce kim derdi ki Mardin Artuklu Üniversitesinde Kürtçe eğitim veren alanlar olacak? Değerli kardeşlerim işte bütün bunlar Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi ve bu milletin ferasetiyle geldiğimiz seviyedir. Buna sıkı sıkı sarılın, asla rehavete kapılmayın. Terörsüz Türkiye konusunda dimdik durun. Kimsenin size tuzak kurmasına müsaade etmeyin. Lafa değil icraata bakın. İşte AK Parti laf değil icraat yapan omuz omuza vermiş milletin sivil ordusunun ta kendisidir. Milletimizle kurduğumuz bu bağ içeride kardeşliğimiz dışarıda ise gücümüzün dayanağıdır. Bugün coğrafyamızda bir huzur adasıysak bunun temelinde güçlü devlet olmanın temel sütunlarından milli savunma sanayimiz bin yıllık kadim devlet anlayışımız inşa olmuş askeri gücümüz dünyanın 15'inci büyük ekonomisi olmamız ve gücümüzü her zaman milletimizden aldığımız milli irade vardı.''

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‘'Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, hesabını yalnızca millete veririz''

Kendilerinin muhalefetin bir kısmı gibi yolsuzlukları savunan, il il dolaşıp milletin yüzünün içine baka baka yalanlarını anlatan arsızlardan olmadıklarını vurgulayan Bakan Gürlek, ‘' Biz milletine hizmet eden, iş üreten ve icraatlarıyla milletin önüne çıkıp onlardan her daim takdir alan kadrolarız. Biz içimizde yanlış yapan, şan ve maddiyat hırsına yenik düşen, arsızlık ve yolsuzlukla anılan hiç kimseyi barındırmayız. Kendi göbeğimizi kendimiz keser, hesabımızı yalnızca millete veririz. Bizim yalanla dolanma işimiz olmaz. Milletimiz için çalışmaya devam edelim. Onlar da millet adına karar verecek mahkemelerde hesaplarını versinler'' şeklinde konuştu.

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‘'Siyaset anlayışımızda milletimizle aramızda asla mesafe olamaz''

Daha sonra konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti'nin çeyrek asra yaklaşan siyasi yürüyüşünün arkasında yalnızca büyük platformlar, yatırımlar ve hizmetlerin değil, aynı zamanda halkın alın teri, samimiyeti, fedakarlığı ve sarsılmaz inancının bulunduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, ‘' Bu büyük başarı hikayesinin görünmeyen kahramanları şu salonda oturan siz değerli kardeşlerimsiniz. Malumunuz bu hafta 3 Kasımda aziz milletimizin AK Partiyi iktidara taşıdığı tarihi seçim zaferinin 24'üncü yıl dönümünü idrak ettik. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her şey Türkiye için diyerek çıktığımız bu yolda milletimizin desteğiyle nice engelleri aştık ve nice hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Aradan tam 24 yıl geçti. Ama hamdolsun ki ne heyecanımızdan bir şey kaybettik ne de milletimize hizmet sevdamızda. AK Parti'yi sıradan bir siyasi hareket olmaktan çıkaran milletimizin gönlünde müstesna bir yere taşıyan en büyük gücümüz milletimizle kurduğumuz o gönül bağı birlik ve beraberlik ruhumuzdur. Çünkü AK Parti Türkiye'nin bizim için Anadolu'nun samimiyetini, milletimizin değerlerini bu toplantının kardeşlik ruhunu Türkiye'yi dahili temsil eden bir siyasi harekettir. Bizim siyaset anlayışımızda milletimizle aramızda asla asla mesafe olamaz. Biz milletimizin içinden gelen milletin derdiyle dertlenen sevincini de hüznünü de milletimizle paylaşan büyük bir aileyiz. Bizim hedefimiz büyük, idarelerimiz büyük ve Türkiye sevdamız büyük. Biz büyük ve güçlü Türkiye'ye inanıyoruz. Bugüne kadar önümüze çıkan hiçbir engel, hiçbir zorluk, hiçbir badire bizi yolumuzdan döndüremedi. Darbelerle, vesayet girişimleriyle, kapatma davalarıyla türlü krizlerle karşı karşıya kaldık. Ancak her defasında milletimize güvendik, birbirimize kenetlendik ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aynı inançla aynı azimle ve aynı dava şuuruyla yürümeye devam edeceğiz'' dedi.

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‘'Türkiye Türkiye'den de büyüktür''

Davalarının yalnızca bugünün meselelerini çözmek değil, yarının güçlü, müreffeh ve tam bağımsızlığını inşa etmek olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Türkiye yüzyıl hedeflerimize ulaşmak için ekonomiden istihdama, adaletten sosyal güvenliğe eğitimden teknolojiye kadar her alanda ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi yalnızca kendi milletimiz için değil. Bölgemize ve dünyanın dört bir yanında umudunu Türkiye'ye bağlayan milyonlarca insan için de büyük bir önem taşımaktadır. Türkiye Türkiye'den de büyüktür. Bizler de bu anlayışa barışın, huzurun, adaletin kardeşliğine hakim olduğu bir gelecek için sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz. Farklı kültürlerin, dillerin, dinlerin, inançların asırlardır bir arada yaşadığı bu kadim şehir kardeşliğin ve birlikte yaşama iradesinin en güzel örneklerinden birisini. Bizler de Mardin'in evlatları olarak bu kardeşlik mirasını korumak, şehrimizin kalkmasına katkı sunmak ve hemşehrilerimizin refahını arttırmak için var gücümüzle çalışacağız'' diye konuştu.