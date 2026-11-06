Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğini ve Adliyesini ziyaret etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğine ve Adliyesine ziyarette bulundu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin Valiliğine ve Adliyesine ziyarette bulundu.
Bakan Gürlek, Mardin'de temasları kapsamında Adalet Bakan Yardımcıları Sedat Ayyıldız ve Abdullah Aydoğdu ile Mardin Valiliğini ziyaret etti.
Vali Tuncay Akkoyun, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol ve vali yardımcıları tarafından karşılanan Gürlek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bakan Gürlek, Vali Tuncay Akkoyun ile makamında bir süre görüştü.
Daha sonra Gürlek ve beraberindekiler buradan Mardin Adliyesine geçti.
Gürlek, adliyede Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay ve yargı camiasıyla bir araya geldi.
Ziyaretlere, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş da eşlik etti.
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