Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Mardin'de sonbahar renkleri dronla görüntülendi

        Mardin'de sonbahar renkleri dronla görüntülendi

        MARDİN'in Savur ilçesinde sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına bürünen kavak ağaçları, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Mardin'de sonbahar renkleri dronla görüntülendi

        MARDİN'in Savur ilçesinde sonbaharla birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarına bürünen kavak ağaçları, dronla görüntülendi.

        Mardin'in tarihi ilçesi Savur'da sonbaharın gelişiyle kavak ağaçlarının yaprakları renk değiştirdi. Doğada oluşan renk cümbüşü, dron kamerasıyla kaydedildi. Sonbahar renkleriyle dikkat çeken ilçede, tarihi doku ve doğa manzaraları da görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        8 kişinin öldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Gıda sahteciliğinin ifşasından sonra yangın çıkarana boya
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        EBRD'den Türkiye'ye yatırım ve yeşil finansman mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"

        Benzer Haberler

        Bisikletle giden öğretmenin bacağına yorgun mermi isabet etti
        Bisikletle giden öğretmenin bacağına yorgun mermi isabet etti
        Mardin'de sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü
        Mardin'de sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü
        Midyat Devlet Hastanesi voleybol turnuvasını ikinci tamamladı
        Midyat Devlet Hastanesi voleybol turnuvasını ikinci tamamladı
        Midyat Devlet Hastanesinde hafta sonu mesai dışı poliklinik hizmeti
        Midyat Devlet Hastanesinde hafta sonu mesai dışı poliklinik hizmeti
        Mardin'de sis etkili oldu
        Mardin'de sis etkili oldu
        Mardin Valisi Akkoyun İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarını ziyaret etti
        Mardin Valisi Akkoyun İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarını ziyaret etti