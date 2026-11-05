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        Midyat Devlet Hastanesi voleybol turnuvasını ikinci tamamladı

        Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 2026 Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında mücadele eden Midyat Devlet Hastanesi voleybol takımı, gösterdiği başarılı performans ve centilmence mücadelesiyle ikincilik elde etti. Sağlık hizmetlerindeki özverili çalışmalarını spor sahalarına da taşıyan hastane personeli, başarılarının ardından plaketle ödüllendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Midyat Devlet Hastanesi voleybol turnuvasını ikinci tamamladı

        Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 2026 Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında mücadele eden Midyat Devlet Hastanesi voleybol takımı, gösterdiği başarılı performans ve centilmence mücadelesiyle ikincilik elde etti. Sağlık hizmetlerindeki özverili çalışmalarını spor sahalarına da taşıyan hastane personeli, başarılarının ardından plaketle ödüllendirildi.

        Midyat Kaymakamlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen 2026 Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, kamu kurumları arasında dayanışmayı güçlendiren ve sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvada mücadele eden Midyat Devlet Hastanesi voleybol takımı, sergilediği azim, takım ruhu ve centilmence performansıyla organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Gün boyunca sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan hastane personelinin mesai sonrasında sahaya çıkarak elde ettiği bu başarı, hastane yönetimi ve çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı. Başarılarından dolayı hastane voleybol takımını tebrik eden Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Burak Pekzö, sporculara plaket takdim ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti. Peköz, sporun kurumlar arası dayanışmayı ve ekip ruhunu güçlendiren önemli bir unsur olduğunu belirterek turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Midyat Kaymakamlığına da teşekkürlerini iletti. Sağlık alanındaki özverili çalışmalarının yanı sıra sportif başarılarıyla da dikkat çeken hastane çalışanlarının elde ettiği ikincilik, ilçede takdirle karşılandı. Midyat Devlet Hastanesi yönetimi, turnuvada emeği geçen tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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