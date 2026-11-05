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        Midyat Devlet Hastanesinde hafta sonu mesai dışı poliklinik hizmeti

        – Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla 78 Kasım 2026 tarihlerinde Kulak Burun Boğaz (KBB) branşında mesai dışı poliklinik hizmeti sunacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Midyat Devlet Hastanesinde hafta sonu mesai dışı poliklinik hizmeti

        – Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla 78 Kasım 2026 tarihlerinde Kulak Burun Boğaz (KBB) branşında mesai dışı poliklinik hizmeti sunacak.

        Midyat Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha hızlı ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla hafta sonu mesai dışı poliklinik uygulamasını sürdürüyor. Bu kapsamda, 78 Kasım 2026 Cumartesi ve Pazar günleri, 09.0012.00 saatleri arasında Kulak Burun Boğaz uzmanları Dr. Oğulcan Önder ve Dr. Muhammet Buğra Öcal tarafından hasta kabulü gerçekleştirilecek. Hafta sonu sunulacak poliklinik hizmetiyle vatandaşların muayene ve tedavi hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetinin artırılması hedefleniyor. Muayene olmak isteyen vatandaşlar, randevularını ALO 182 hattı veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden oluşturabilecek. Midyat Devlet Hastanesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine zamanında ve kolay erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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