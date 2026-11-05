Mardin'de sis etkili oldu
Mardin'de etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Giriş: 05.11.2026 - 12:24 Güncelleme:
Mardin'de etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Merkez Artuklu ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle araçların hızlarını düşürerek trafikte kontrollü ilerledi.
Polis ekipleri, sisin etkili olduğu bölgede sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ