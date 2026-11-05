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        Bisikletle giden öğretmenin bacağına yorgun mermi isabet etti

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle evine giderken bacağına yorgun mermi isabet eden öğretmen yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Bisikletle giden öğretmenin bacağına yorgun mermi isabet etti

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bisikletiyle evine giderken bacağına yorgun mermi isabet eden öğretmen yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Görev yaptığı Sakarya Anadolu Lisesi'nde bisikletiyle çıkıp evine giden öğretmenin bacağına yorgun mermi isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Polis yorgun merminin ateşlendiği silahın sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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