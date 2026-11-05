Bisikletle giden öğretmenin bacağına yorgun mermi isabet etti

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Görev yaptığı Sakarya Anadolu Lisesi'nde bisikletiyle çıkıp evine giden öğretmenin bacağına yorgun mermi isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen, yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğretmenin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.