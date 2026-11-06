Bakanlar Işıkhan ve Gürlek Mardin'de "Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlığını yüzde 50'ye kadar artırıyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir otelde düzenlenen "Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda konuşan Işıkhan, Mardin'in geçmişin birikimiyle geleceğin fırsatlarını buluşturan müstesna bir şehir olduğunu belirterek, bu şehrin taşlarında emeğin, sokaklarında tarihin, insanlarında ise kardeşliğin ve dayanışmanın görüldüğünü söyledi.

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"Zaman değişir, teknoloji değişir, beceriler ve üretim biçimleri değişebilir ancak kalkınmanın merkezinde daima insan, insanın bilgisi, emeği ve alın teri vardır." diyen Işıkhan, bugün dünya tarihinin en kapsamlı dönüşüm süreçlerinden birinin yaşandığını belirtti.

Işıkhan, iklim değişikliğinin, dijitalleşmenin, yapay zeka ve yeni üretim teknolojilerinin, ekonomiden iş gücü piyasalarına, gündelik hayattan uluslararası rekabete kadar hemen her alanı yeniden şekillendirdiğini ifade ederek, bu değişimin, ülkeler için önemli fırsatlar sunarken yeni sorumlulukları ve görevleri de beraberinde getirdiğini kaydetti.

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- "Ekonomik büyümeyi toplumsal refahla buluşturan bir dönüşümü hedeflemekteyiz"

Meselenin artık yalnızca daha ileri teknolojilere sahip olmak, daha temiz enerji üretmek veya daha verimli fabrikalar kurmak olmadığına işaret eden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl mesele bütün bu gelişmeler yaşanırken insanımızın nerede duracağıdır. Çalışanlarımızın geleceği nasıl şekillenecek? Gençlerimiz yeni mesleklere nasıl hazırlanacak? İşletmelerimiz bu dönüşüme nasıl uyum sağlayacak? En önemlisi de bu büyük değişimin ortaya çıkaracağı fırsatlardan toplumun bütün kesimleri nasıl yararlanacak? İşte bugün tanıtımını gerçekleştireceğimiz, uzun bir emek ve çalışmayla oluşturduğumuz Ulusal Adil Geçiş Stratejisi bu sorulara Türkiye'nin kendi şartları, öncelikleri ve kalkınma hedefleri doğrultusunda verdiği kapsamlı bir cevaptır. Bizim anlayışımızda dönüşümün merkezinde insan vardır. Çünkü biliyoruz ki insanı geride bırakan bir dönüşüm, ne kadar ileri teknolojiye dayanırsa dayansın, gerçek anlamda başarılı olamaz. Biz üretimimizi güçlendirirken çalışanlarımızı koruyan, rekabet gücümüzü artırırken sosyal adaleti gözeten, ekonomik büyümeyi toplumsal refahla buluşturan bir dönüşümü hedeflemekteyiz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz 2053 net sıfır emisyon hedefini, ülkemizin kalkınma ve istihdam hedefleriyle birlikte değerlendiriyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin geleceğini üretim ve teknoloji dünyasına hazırlarken hiçbir vatandaşımızın bu değişimin dışında kalmamasına önem veriyoruz. Bu anlayış aynı zamanda medeniyetimizin köklü değerleriyle de örtüşmektedir. Emeğin hakkını gözetmek, güç durumda olana destek olmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ortak değerlerimizin temelini oluşturur. Dolayısıyla adil geçiş, bizim için yalnızca ekonomik veya çevresel bir politika değil, aynı zamanda kalkınmayı adaletle, teknolojiyi insanla, bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin haklarıyla buluşturma ilkesidir. Bugün tanıtacağımız bu strateji, geniş bir istişare ve ortak akıl sürecinin bir ürünüdür."

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Işıkhan, bu stratejinin kamu kurumlarının, işçi ve işveren kuruluşlarının, akademisyenlerin, özel sektörün ve uluslararası paydaşların katkısıyla şekillendiğini ifade ederek, gerçekleştirilecek oturumlarda bu stratejinin temel yaklaşımını, önceliklerini ve uygulama alanlarını daha ayrıntılı biçimde değerlendirme fırsatı bulacaklarını belirtti.

Bu noktada geleceğin mesleklerine hazırlık ve nitelikli iş gücünün güçlendirilmesi adına önemli bir müjdeyi de paylaşmak istediğini dile getiren Işıkhan, "Bildiğiniz gibi mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının İşbaşı Eğitim Programlarına katılımında cep harçlığını yüzde 30 artırmıştık. 2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlığını yüzde 50'ye kadar artırıyoruz. Böylece hem gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerini hem de geleceğin iş alanlarına daha güçlü bir şekilde hazırlanmalarına destek olacağız." diye konuştu.

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Işıkhan, bu yeni düzenlemenin gençlere, çalışma hayatına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün burada Türkiye'nin değişen dünyada emeğe, üretime ve insana verdiği değeri ortaya koyan ortak bir gelecek vizyonunu paylaşıyoruz. Bu vizyonun emeğin ve medeniyetin şehri Mardin'den dünyaya duyurulmasını son derece anlamlı görüyorum. Toplantımızın hazırlanmasında emeği geçen kurumlarımıza, Çalışma Genel Müdürümüze, sosyal taraflarımıza, uluslararası kuruluşlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ulusal Adil Geçiş Stratejimizin ülkemize, çalışma hayatımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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- "Çalışanların ve işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine asla rıza göstermeyiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek de ekonominin lokomotif gücü olan, emeğin ve alın terinin temsilcisi işçilerin önemini çok iyi bildiklerini belirterek, emekçilerin yanında olduklarını her fırsatta ifade ettiklerini söyledi.

Onların haklarını korumayı esas alan bir hukuk yapılanması olduğunu da özellikle belirtmek istediğini vurgulayan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyetle vurguladığı işçinin, emekçinin ve çalışanın aleyhine hiçbir adım atmama kararlılığının kendileri için açık bir manifesto olduğunu belirtti.

Gürlek, bu anlayış doğrultusunda sendikaların ülkenin kalkınmasındaki değerini de bildiklerini, onları çalışma hayatının vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

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"Çalışma hayatına ilişkin adımları atarken çalışanların temsilcileriyle istişare etmeye önem veriyor, sendikalarımızı bu yolda birer yol arkadaşı olarak kabul ediyoruz. İstişareye verdiğimiz bu önem reform anlayışımızın da temelinde yer almaktadır. Reformlarımızı ilkesel bir değer olarak benimseyen hükümetimizin sendikal hakları genişlettiğini, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdığını, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıdığını, iş sağlığı ile iş güvenliği alanında tarihi düzenlemeleri devreye aldığını yakından gözlemliyorsunuz. Bu düzenlemelerin uygulamadaki karşılığı da bizler için son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak yakından takip ettiğim hususlardan biri de çalışan emekçilerimizin mağdur olmaması için kanunlarımızda sağlanan güvencelerin uygulamaya yansımasıdır. Bu güvenceler mahkemelerimizin kanunlar çerçevesinde yürüttüğü yargılama faaliyetlerinde somut olarak karşılık bulmaktadır. Hatta bu konuda işverenlerden davaları sonuçlandırırken çalışan kesime ayrıcalık, ayrımcılık yapıyorsunuz şeklinde eleştiriler bile alıyoruz. Elbette mahkemelerimiz bağımsız ve tarafsız bir biçimde her uyuşmazlığı kendi şartları ve hukuki dayanakları çerçevesinde değerlendirmektedir.

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Çalışanların haklarını güvence altına alan düzenlemeler ise Cumhurbaşkanı'mızın emekçi kesime olan hassasiyetinin açık bir göstergesidir. Hangi sebeple olursa olsun çalışanların ve işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine asla rıza göstermeyiz. Değerli sendika temsilcisi dostlarım, emin olun ki çözüm odaklı çalışma anlayışımızla sorunların üzerine giderken işçinin ve emekçinin üzerinden siyasi hesap yapmayı zihnimizin arkasından dahi geçirmedik. Politik emellerimiz için işçi ve emekçilerimizi kas gücü olarak kullanmadık. Bizler Anadolu'nun köylü ve işçi ailelerinin çocukları olarak bu sorunları yaşamış, bu sorunlarla büyümüş bireyleriz. Bu sebeple işçinin ve emekçinin sorununu kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Onlara nasıl daha çok hizmet edebileceğimizin, onları çalışma hayatında hak ettikleri konuma nasıl taşıyabileceğimizin hesabını gece gündüz yaptık. Kendimizi bu gayeye adadık. Bu hizmet anlayışımızın gereği olarak çalışanlarımızın taleplerini dinlemeyi ve temsilcileriyle birlikte çözüm aramayı sürdürüyoruz. Alın terine duyduğumuz saygı o alın terinin hakkını koruma zorunluluğunu da beraberinde getirir."

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Bu toplantıyı da karşılıklı anlayışın, istişarenin ve ortak çözüm iradesinin güçlenmesi bakımından kıymetli bulduğunu ifade eden Gürlek, toplantıya yurt dışından katılan misafirlerle ortak tecrübeleri paylaşmanın bu gayretleri daha da güçlendireceğine inandığını belirtti.

Gürlek, "Bu dayanışma anlayışıyla Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak ifade etmek isterim ki işçi ve emekçilerimize, onları temsil eden değerli kuruluşlarımıza kapılarımız sonuna kadar açıktır. Bakanlık olarak bizlere iletilecek talepleri görev ve yetki alanımız çerçevesinde ele almaya ve çözüm odaklı bir anlayışla hizmet sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Emeğin kıymetini bilmek emekçinin sesine kulak vermeyi gerektirir. Bizler bu sesi duymayı, talepleri dinlemeyi ve sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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Lübnan Çalışma Bakanı Muhammed Haydar da İngilizce konuşma yaptı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğu "Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nın hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda daha sonra Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı kapsamındaki hedefler, öncelikli çalışma alanları ve uygulamaya yönelik atılacak adımlar değerlendirildi. Eylem planının hayata geçirilmesine ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.

Programda, Mardin Diller ve Dinler Korosu 4 dilde şarkılar seslendirdi, yöresel dans gösterisi sunuldu.

Toplantıya, Adalet Bakan Yardımcıları Sedat Ayyıldız ve Abdullah Aydoğdu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Naryman Dzhelialov, TOBB Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, kurumların temsilcileri katıldı.