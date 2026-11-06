Bakanlar Gürlek ve Işıkhan, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Yol haritamız bellidir. Terör unsurları içeride ve dışarıda silahları bırakacak, huzur ve güvenliğimizi tehdit eden bütün şartlar ortadan kalkacak. İlgili devlet kurumları bunu teyit edecek ve süreç nihayete erecektir." dedi.

Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Gürlek ve Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle bir araya geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı konuşmada, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bugün bu salondaki heyecana baktığımda 2050 ve 2071 hedeflerimize ulaşacağımıza, Türkiye Yüzyılı yolunda kararlı adımlarla yürüyeceğimize olan inancım daha da güçlenmektedir. İşte bu heyecan, çeyrek asra varan sarsılmaz irademizin bugün dimdik ayakta olduğunun göstergesidir. AK Parti kadrolarının milletimizin hizmetinde başlattığı bu yürüyüşün seneidevriyesini yaşadığımız bugünlerde Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 24 yıl önce bugün Anadolu ihtilaline imza attık. Milletimizin teveccühüne ilk kez mazhar olduğumuz 3 Kasım 2002 seçimleriyle büyük güçlü Türkiye'nin kapılarını araladık." ifadelerini kullanan Gürlek, çeyrek asır boyunca eserlerde, projelerde ve yatırımlarda milletin hizmetkarı olduklarını söyledi.

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"Her şey Türkiye için" diyerek durmadan ve duraksamadan çalıştıklarını anlatan Gürlek, daha nice hizmetlerde bulunacaklarını belirtti.

En büyük sermayelerinin kardeşlik olduğunu ifade eden Gürlek, ülkeyi bu kardeşliğin büyüteceğini ve güçlendireceğini söyledi.

"Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz, gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz. Kardeşliğimizin kıymetini biliyoruz çünkü yarım asırdır hedef alınan bu milletin birliği, kardeşliğidir. Emperyalist güçler, iç ve dış uzantılarını kullanarak bu ülkenin evlatlarını yarım asırdır birbirine düşürdüler." diyen Gürlek, şunları kaydetti:

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"Gençlerimizi zehirleyip ülke ve devlet düşmanı yapmak, ülkemizin insan kaynaklarını ve ekonomik kaynaklarını heba etmek için fitnelerini sahaya sürdüler. Orta Doğu'nun kirli savaşlarını ülkemizin bu güzide coğrafyasına ithal etmeye çalıştılar. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sevr'den bu yana işgal planlarının temelinde 'Böl, parçala, yönet' modelini uygulamaktan hiçbir zaman vazgeçmediler. Her defasında yeni bir maskeyle önümüze çıktılar. Sağ sol çatışmasıyla denediler, olmadı. Darbeci ve cuntacı anlayışla denediler, olmadı. Terör aparatlarıyla denediler, olmadı. FETÖ benzeri yapılarda denediler, olmadı. Ekonomimize yönelik organize saldırılarla denediler, yine olmadı. Her defasında yeni bir kalleşlikle saldırdılar. Yine olmadı, olmaz çünkü bu ülkenin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve onun dava arkadaşları AK Parti camiasının fedakar evlatları vardır."

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Alçak saldırıların hiçbir zaman başarılı olmadığını ve olamayacağını vurgulayan Gürlek, bu aziz milletin yüksek ferasetiyle liderine ve devletine bağlı olduğunu söyledi.

Bakan Gürlek, "Bu sarsılmaz bağlılık, bugün Terörsüz Türkiye yolunda attığımız adımların da en büyük güvencesidir. Terörsüz Türkiye sürecinde katettiğimiz yolu yakından takip ediyorsunuz. Bu sürecin en başından beri her kesimin gösterdiği kıymetli fedakarlıklar takdire şayandır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın değerli liderlerinden Sayın Devlet Bahçeli'ye, Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a, 467 oyla suretin vücut bulmasında güçlü irade sergileyen milletvekillerimize ve katkısı bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

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Artık bu yoldan kendilerini kimsenin çeviremeyeceğini vurgulayan Gürlek, hala dört bir koldan ayaklarına pranga vurmak, araya nifak sokmak isteyenlerin bulunduğunu gördüklerini söyledi.

"Onlara asla fırsat vermeyeceğimizi bilmenizi istiyorum." diyen Gürlek, şunları dile getirdi:

"Yol haritamız bellidir. Terör unsurları içeride ve dışarıda silahları bırakacak, huzur ve güvenliğimizi tehdit eden bütün şartlar ortadan kalkacak. İlgili devlet kurumları bunu teyit edecek ve süreç nihayete erecektir. Biz, kimseyle pazarlık yapmadık, yapmayız. Her kesimin istediği gibi bu ülkenin geleceğini güvence altına almak, kardeşçe yaşayacağımız Türkiye Yüzyılı'nı demokratik hukuk devleti esaslarıyla inşa etmek için çalışıyoruz. Kim için? Tabii ki bu millet için. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kadar bütün vatandaşlarımızın insan haklarından eşit biçimde yararlandığı, ekonomik kalkınmayı hayatında hissettiği, tüm dış tehditlere karşı güven içinde yaşadığı bir Türkiye için çalışıyoruz."

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Adalet Bakanı Gürlek, 24 yıl öncesine kadar Mardinli olmanın ne demek olduğunu, yöredeki yaşam şartları göz önüne getirildiğinde o günlerin bugünkü ortamdan ne kadar farklı olduğunu herkesin çok iyi bildiğini söyledi.

"İnsanların ana dilini konuşamadığı, mahalle ve beldelerin kültürel kimliklerini yansıtan isimleriyle anlatılamadığı, birçok ayrımcılığın yaşandığı o baskıcı atmosferden bugünlere kolay gelinmedi." ifadesini kullanan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bugün bu coğrafyada şenlikler düzenleniyor. Turizm gelişiyor. Sanayi ve kalkınmaya öncülük eden kuruluşlar faaliyet gösteriyor. Eğitim ve kültür faaliyetleri huzur içinde rahatlıkla gerçekleştiriliyor. Bu ortamın oluşması kolay olmadı. Bundan 25 yıl önce kim derdi ki Mardin Artuklu Üniversitesinde Kürtçe eğitim veren alanlar olacak. İşte bütün bunlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz iradesi ve bu milletin feraseti ile geldiğimiz seviyedir. Buna sıkı sıkı sarılın, asla rehavete kapılmayın. Terörsüz Türkiye konusunda dimdik durun. Kimsenin size tuzak kurmasına müsaade etmeyin. Lafa değil icraata bakın. AK Parti laf değil icraat yapan, omuz omuza vermiş milletin sivil ordusunun ta kendisidir. Milletimizle kurduğumuz bu bağ, içeride kardeşliğimiz, dışarıda ise gücümüzün dayanağıdır.

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Bugün coğrafyamızda bir huzur adası isek bunun temelinde güçlü devlet olmanın temel sütunlarından milli savunma sanayimiz, bin yıllık kadim devlet anlayışımızla inşa olmuş askeri gücümüz, dünyanın 15. büyük ekonomisi olmamız ve gücümüzü her zaman milletimizden aldığımız milli irade vardır. Güçlü Türkiye hedefinin en önemli unsurlarından biri de Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda adaletin yüzyılı olmasıdır. Biz de çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda yürütüyoruz."

Vatandaşların yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için imkanları doğrultusunda gereken her türlü çalışmayı yaptıklarını vurgulayan Gürlek, Midyat Adalet Sarayı'nı açacaklarını söyledi.

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Mardin'de yapımı süren Adalet Sarayı'nı da kısa sürede açacaklarını belirten Gürlek, kente yakışan hizmetlerin devamlılığını sağlamak için personel ihtiyacını karşıladıklarını ve fiziki şartları iyileştirdiklerini ifade etti.

Bakan Gürlek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim siyasetimizin de hizmet anlayışımızın da ölçüsü budur. İş üretmek, eser ortaya koymak ve milletin karşısında icraatlarımızı ortaya çıkarmaktır. Bizler, muhalefetin bir kısmı gibi yolsuzlukları savunan il il dolaşıp milletin gözünün içine baka baka yalanlarını anlatan arsızlardan olmadık. Biz, milletine hizmet eden, iş üreten ve icraatlarıyla milletinin önüne çıkıp onlardan her daim takdir alan kadrolarız. Biz, içimizde yanlış yapan, şan ve maddiyat hırsına yenik düşen, arsızlık ve yolsuzlukla anılan hiç kimseyi barındırmayız. Bizim yalanla dolanla işimiz olmaz."

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- "Siyaset anlayışımızda milletimizle aramızda asla mesafe olamaz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Her şey Türkiye için" diyerek çıktıkları bu yolda milletin desteğiyle nice engelleri aştıklarını, nice hayalleri gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Aradan geçen 24 yıla rağmen heyecanlarından bir şey kaybetmediklerini dile getiren Işıkhan, şunları ifade etti:

"Bugün şu salona baktığımızda aynı inancı, heyecanı ve kararlılığı görüyorum. Maşallah Mardin'imiz yine ayakta, yine sahada, yine görev alanlarında. AK Parti'yi sıradan bir siyasi hareket olmaktan çıkaran, milletimizin gönlünde müstesna bir yere taşıyan en büyük gücümüz, milletimizle kurduğumuz o gönül bağı, birlik ve beraberlik ruhumuzdur çünkü AK Parti, Türkiye'nin özetidir. Anadolu'nun samimiyetini, milletimizin değerlerini bu toprakların kardeşlik ruhunu ve büyük Türkiye idealini temsil eden bir siyasi harekettir. Bizim siyaset anlayışımızda milletimizle aramızda asla mesafe olamaz. Biz, milletimizin içinden gelen, milletin derdiyle dertlenen, sevincini de hüznünü de milletimizle paylaşan büyük bir aileyiz. Aziz milletimiz bizlere baktığında aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarını, dava kardeşlerini görüyor. İşte bu hepimizin omuzlarında taşıdığı çok büyük ve çok kıymetli bir sorumluluktur."

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Teşkilatlarının üstlendiği görevlerde bu sorumluluğun hakkını verebilmek için gece gündüz çaba sarf ettiğini anlatan Işıkhan, millete hizmete devam edeceklerini dile getirdi.

Hedeflerinin, ideallerinin büyük olduğunu ifade eden Işıkhan, şöyle konuştu:

"Türkiye sevdamız büyüktür. Büyük ve güçlü Türkiye'ye inanıyoruz. Bugüne kadar önümüze çıkan hiçbir engel, hiçbir zorluk, hiçbir badire bizi yolumuzdan döndüremedi. Darbelerle, vesayet girişimleriyle, kapatma davalarıyla türlü krizlerle karşı karşıya kaldık ancak her defasında milletimize güvendik, birbirimize kenetlendik ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Bundan sonra da Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aynı inançla, azimle ve dava şuuruyla yürümeye devam edeceğiz. Davamız, yalnızca bugünün meselelerini çözmek değil yarının güçlü, müreffeh ve tam bağımsız Türkiye'sini inşa etmektir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşmak için ekonomiden istihdama, adaletten sosyal güvenliğe, eğitimden teknolojiye kadar her alanda ülkemizi daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi, yalnızca kendi milletimiz için değil bölgemize ve dünyanın dört bir yanında umudunu Türkiye'ye bağlayan milyonlarca insan için de büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, Türkiye'den de büyüktür. Bizler de bu anlayışla barışın, huzurun, adaletin, kardeşliğin hakim olduğu bir gelecek için sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz.

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Bu büyük yürüyüşte Mardin'imizin de ayrı bir yeri ve anlamı vardır. Farklı kültürlerin, dillerin, dinlerin, inançların asırlardır bir arada yaşadığı bu kadim şehir kardeşliğin ve birlikte yaşama iradesinin en güzel örneklerinden birisidir. Mardin'in evlatları olarak bu kardeşlik mirasını korumak, şehrimizin kalkınmasına katkı sunmak ve hemşehrilerimizin refahını arttırmak için var gücümüzle çalışacağız."

AK Parti İl Başkanı Uncu da Mardin'in terörden en fazla zarar gören illerden biri olduğunu belirterek, sağlanan huzurla kentte turizmde yaşanan gelişmelere değindi.

Uncu, "Şu anda 1 milyon konaklayan turist, 3 milyon da ziyaretçi var. Mardin, kalkınmanın en önemli noktalarından biri olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız." dedi.

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Bakanlar Gürlek ve Işıkhan, daha sonra MHP Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve partililerle görüştü.

Ziyaretlerde AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile AK Parti İl Koordinatörü Yusuf Coşkun da yer aldı.