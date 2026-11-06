Adalet Bakanı Gürlek: "Adalet hizmetinde vatandaşın zamanını da hakkı kadar kıymetli bilmek zorundayız" Bakan Gürlek ve Bakan Işıkhan, Midyat Adalet Sarayı açılışına katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin’in Midyat ilçesinde Adalet Sarayı açılışına katıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılışının ardından AK Parti Mardin İl Başkanlığına geçen Bakanlar, Adalet Sarayı açılışına katılmak üzere Midyat’a geçti.

Açılışta konuşan Bakan Işıkhan, şehre yeni bir eser daha kazandırdıkları bu özel günde, Mardinli hemşerileriyle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, "Özellikle Adalet Bakanımız Akın Gürlek’i Mardin’de ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyorum. Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyorum. Bakanlık görevini devraldığımız günden bu yana memleketim Mardin’e pek çok eserin kazandırılmasına hem tanıklık ettik hem de katkı sağladık hamdolsun. Bugün de toplumun temel direği olan adaletin tecelli noktası, kalesi olarak gördüğümüz adalet saraylarımıza bir yenisini daha eklemek üzere bir aradayız. Medeniyetimizi hikmetle ve hakikatle yoğuran nice müstesna şahsiyetin 'her şeyi yerli yerine koymak' olarak tarif ettiği ve bizlere miras bıraktığı adalet anlayışla, bir hakkın teslimini de gerçekleştirmekteyiz. Şehirlerimizi hak ettiği, yüksek standartlı binalara ve eserlere kavuşturarak, toplumsal huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi temsil eden, koruyan ve sağlam temeller üzerinde taşıyan köklü kavramlara verdiğimiz değeri de ortaya koymuş oluyoruz. Bu anlayış, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çeyrek asırdır, aziz milletimizin refahı için hayata geçirdiğimiz her projede, gerçekleştirdiğimiz her icraatta temel prensibimiz olmuştur. Bununla birlikte, devletin milletle bağlarının tesisinde ve hizmetlerin gelişmesinde önemli bir rol oynayan kamu binalarımız, hem bugünümüz hem de gelecek nesiller için büyük bir kazançtır. Tüm Bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürümekten onur duyduğumuz tüm bakan arkadaşlarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı idealimize yakışır daha nice yatırımı şehirlerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin, hem maddi hem de manevi kalkınma mücadelesini hedeflerine ulaştıracak adımları tereddütsüz bir şekilde atmaya devam edeceğiz. Mardin’imize, millet olarak bu topraklardaki varlığımızı mühürleyen kıymetli bir eser hediye eden Adalet Bakanımız Akın Gürlek’e ve adalet teşkilatına, emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Burada görev yapacak tüm adalet teşkilatı mensuplarımıza, Midyatlı ve Mardinli kardeşlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Midyat’ın köklü tarihi, farklı inançları ve kültürleri buluşturan hayatıyla ülkenin müstesna ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, "Taşına işlenen ustalığı, çarşısı, esnafı ve misafirperver insanıyla kıymetli bir kültür mirasını yaşatmaktadır. Böylesine kıymetli bir ilçeye hizmet etmek, geçmişine duyduğumuz saygıyı geleceğine karşı taşıdığımız sorumlulukla tamamlamayı gerektirir. Bu sorumlulukla, Midyatlı hemşehrilerimizin adalet hizmetlerinden en iyi şartlarda yararlanması için çalışıyoruz. Yargı çevresinde 125 bini aşkın vatandaşımıza hizmet veren Midyat Adliyemizde, 22 hakim ve cumhuriyet savcımız görev yapıyor. Soruşturmaların, duruşmaların, icra ve kalem hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi, teşkilatımız için dikkat ve emek gerektiren bir çalışma temposu oluşturuyor. Böylesine geniş bir nüfusa hizmet veren adliyemizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 15 bin metrekareyi aşan yeni adalet sarayımızı ilçemize kazandırdık. Yargı mensuplarımızın, avukatlarımızın ve personelimizin daha elverişli şartlarda çalışmasına, vatandaşlarımızın işlemlerini daha düzenli bir ortamda takip etmesine imkan sağladık. Midyatlı hemşehrilerimiz, haklarını ararken imkânsızlıklarla uğraşmasın istiyoruz. Devletin görevi, vatandaşının adalete giden yolunu kolaylaştırmaktır. Midyat için taşıdığımız bu sorumluluk, Mardin’in il merkezi ve bütün ilçeleri için geçerlidir. Tamamlanan yatırımlarımızın yanında, devam eden inşaatları ve hazırlık aşamasındaki projeleri de ihtiyaçlar doğrultusunda takip ediyoruz" dedi.

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Mardin Adalet Sarayı inşaatının yaklaşık üçte ikisinin tamamlandığını belirten Bakan Gürlek, "Çalışmalar, yıl sonunda tamamlanması hedefi doğrultusunda sürüyor. Halen farklı binalarda yürütülen hizmetlerin yeni adliye bünyesinde bir araya gelmesi, vatandaşlarımızın ve avukatlarımızın işlerini kolaylaştıracaktır. Projede Denetimli Serbestlik ve Adli Tıp Müdürlüğü birimlerine de yer ayrılmıştır. 2 İlçelerimizdeki çalışmalarımız kapsamında Ömerli’de ortak hizmet binasının uygulama projeleri tamamlandı, arsa temin süreci devam ediyor. Savur’da ortak hükümet konağı ve adliye projesinin hazırlıkları sürüyor. Kızıltepe ve Nusaybin adliyelerine ilişkin etütproje tekliflerimizi de önümüzdeki yılın yatırım programı için ilettik. Mardin’de yeni ceza infaz kurumunun yapımını sürdürürken Midyat Ceza İnfaz Kurumuna ilişkin etütproje teklifimizi de sunduk. İnfaz hizmetlerinin güvenli, insan onuruna uygun ve topluma yeniden kazandırma çalışmalarını destekleyen koşullarda yürütülmesini önemsiyoruz. Teşkilatımızın barınma ihtiyacı için Mardin’de TOKİ üzerinden değerlendirilen seçeneği de takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, adalet teşkilatımızın imkânlarını güçlendiren yatırımlar ülkemizin dört bir yanında hayata geçirilmiştir. Kendilerine, bu hizmetlere ve yargı camiamızın ihtiyaçlarının karşılanmasına verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırımların vatandaşımızın hayatında karşılık bulması için hizmetin işleyişini de geliştirmek zorundayız. Göreve geldiğimiz günden itibaren üzerinde önemle durduğumuz meselelerden biri, insanımızın adalet hizmetine ulaşırken ve dosyasının sonucunu beklerken karşılaştığı güçlükleri azaltmaktır. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Alo Adalet 135 hattını ülke genelinde hizmete sunduk. Beş yılı aşan dava ve üç yılı aşan soruşturma dosyalarındaki gecikmelere ilişkin başvuruları alıyor, değerlendirilmesini sağlıyoruz. Vatandaşlarımız bu kapsamdaki taleplerini adliyelerdeki Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarına bizzat başvurarak veya UYAP Vatandaş Portal üzerinden de iletebiliyor. Vatandaşımızın adalet talebini duymak kadar, gecikmeye ilişkin başvurusunu takip etmek de sorumluluğumuzdur" dedi.

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"Adalet hizmetinde vatandaşın zamanını da hakkı kadar kıymetli bilmek zorundayız"

"Amacımız, yargı yetkisine ve bağımsızlığına saygı içinde, gecikmeye yol açan idari ve teknik aksaklıkları tespit ederek çözümüne katkı sunmaktır" diyen Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Başvurusunu ileten vatandaşımız, talebinin değerlendirildiğini ve yaşadığı güçlüğün takip edildiğini bilmelidir. Hizmete erişimi kolaylaştıran bir diğer adımımız eAvukat uygulamasıdır. Avukatlarımızın ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklularla görüntülü görüşebilmesine imkân sağlayarak ulaşım yükünü azaltıyor, savunma hakkının etkin kullanılmasını destekliyoruz. Benzer bir yaklaşımla Antalya, İzmir Adnan Menderes, Sabiha Gökçen ve Esenboğa havalimanlarında adliye hizmetlerini yirmi dört saat esasına göre sunuyoruz. İlgili adli işlemlerin havalimanında yürütülebilmesiyle sevk ve bekleme kaynaklı zaman kaybını azaltıyoruz. Adalet hizmetinde vatandaşın zamanını da hakkı kadar kıymetli bilmek zorundayız. Gereksiz yere uzayan her işlem, insanımız için yeni bir yolculuk, işinden ayrı kaldığı bir gün ve ailesiyle birlikte taşıdığı bir kaygıdır. Bu nedenle teknolojiyi, personelimizi ve hizmet imkânlarımızı vatandaşın üzerindeki yükü hafifletecek şekilde değerlendiriyoruz. Aynı anlayışla, adliyeye gelen yaşlılarımızın, engelli vatandaşlarımızın ve çocuklarıyla gelen ailelerimizin ihtiyaçlarını gözetiyoruz. Herkesin doğru bilgiye ulaşabilmesi, başvuracağı birimi bulabilmesi ve işlemini güçlük yaşamadan takip edebilmesi hizmetimizin temel gerekleridir. Bütün bu imkanları vatandaşımıza fayda olarak yansıtacak olan, sizlerin bilgisi, emeği ve görev anlayışıdır."

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Adliyelerdeki çalışma temposunu meslek hayatı boyunca yakından yaşadığını kaydeden Bakan Gürlek, "Her dosyanın dikkat, her kararın titiz bir değerlendirme, her işlemin özen istediğini biliyorum. Bakanlık olarak, görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirebilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz imkanları geliştirmeye devam edeceğiz. Yeni mahkemeleri faaliyete geçiriyor, ihtisaslaşmayı güçlendirerek iş yükünün karşılanmasını ve yargılamaların makul sürede tamamlanmasını hedefliyoruz. Personel ve altyapı ihtiyaçlarını da sahadan gelen tespitlerle birlikte değerlendiriyoruz. Sizlerden beklentimiz, bu gayreti vatandaşımıza gösterdiğiniz özenle tamamlamanızdır. Sabırla dinlenen, doğru bilgilendirilen ve saygıyla karşılanan insanın devletine duyduğu güven güçlenir. Adliyenin kapısından giren herkes, devletin kendisine eşit mesafede olduğunu ve hukuk önünde sahipsiz kalmayacağını bilmelidir. Midyat Adalet Sarayımızın da sizlerin gayretiyle bu güveni güçlendiren bir hizmet yuvası olacağına inanıyorum. Bizim için bu yatırımın asıl karşılığı, vatandaşımızın işinin kolaylaşması ve hakkına daha çabuk kavuşmasıdır" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle Midyat Adalet Sarayı'nın açılışı yapıldı.