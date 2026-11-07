Mardin'de fırtına sonrası hortum oluştu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde fırtına sonrası hortum oluştu.
Giriş: 07.11.2026 - 14:59 Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde fırtına sonrası hortum oluştu.
İlçeye bağlı kırsal Tepeören Mahallesi'nde dün akşam başlayan fırtına, ilerleyen saatlerde hortuma dönüştü.
Hortum nedeniyle Tepeören Camisi'nin minaresi yıkıldı, bazı ağaçlar ile bahçe duvarları devrildi.
Hortumun etkili olduğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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